Udinese, Bonifazi: «Llorente o Lasagna? Era meglio averli entrambi»

Kevin Bonifazi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Spezia: queste le parole del difensore bianconero.

«Subendo pochi gol, anche non segnando tanto facciamo risultato quasi sempre. Dobbiamo continuare così. Bisogna rispettare lo Spezia, mettono tutti in difficoltà e il nome è relativo. Abbiamo rispettato il loro gioco e abbiamo attaccato quando ne avevamo l’opportunità. Questa vittoria valorizza i due pareggi, era molto importante. Lasagna o Llorente? Sono due ottimi giocatori: danno un apporto diverso e per questo motivo non possono essere paragonati. Era meglio averli entrambi, ma adesso abbiamo Llorente e siamo contenti che sia con noi»