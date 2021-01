Udinese, buone notizie in vista della Sampdoria: Okaka in gruppo

L’Udinese torna in campo per preparare la prossima sfida di campionato contro la Sampdoria. Deulofeu in gruppo, per Okaka seduta individuale

«Dopo il giorno di riposo di ieri riprende la preparazione della squadra.

Al mattino lavoro in palestra mentre al pomeriggio il gruppo è sceso in campo al Bruseschi lavorando ancora a secco prima di intraprendere specifiche esercitazioni tecnico tattiche sul possesso.

In gruppo Deulofeu mentre Okaka si è rivisto in campo per una seduta individuale. Domani i bianconeri saranno in campo al pomeriggio».