Udinese, Collavino: «Riaprire gli stadi? Il calcio non esiste senza tifosi»

L’amministratore delegato dell’Udinese, Franco Collavino, ha parlato della possibile riapertura degli stadi: le sue dichiarazioni

Franco Collavino, amministratore delegato dell’Udinese, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club della riapertura degli stadi.

«Riaprire gli stadi è molto importante. È un segno di speranza e positività per il mondo dello sport in generale e soprattutto per i tifosi e i nostri partner, che si sono abituati alle strutture che abbiamo da offrire qui alla Dacia. Arena. Come abbiamo detto molte volte, il calcio non è calcio senza i tifosi».