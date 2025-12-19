Udinese, com’è andata a finire la questione legata a Rolando Mandragora. La decisione definitiva

Udinese, arriva la sentenza per quanto riguarda la plusvalenza di Rolando Mandragora

L’Udinese è stata deferita al Tribunale Federale Nazionale dalla FIGC in merito alla plusvalenza relativa a Rolando Mandragora. Il deferimento riguarda anche Stefano Campoccia e Franco Collavino, rispettivamente vice presidente e consigliere del club friulano all’epoca dei fatti.

Secondo quanto comunicato, nel luglio 2018, durante la cessione definitiva di Mandragora dalla Juventus all’Udinese, fu concordata una pattuizione diversa da quella documentata ufficialmente. In particolare, si passò da un’opzione di riacquisto fissata a 26 milioni di euro all’obbligo di riscatto effettivamente avvenuto nell’ottobre 2020 per 10,7 milioni. Questo avrebbe permesso di ottenere benefici contabili e fiscali sui bilanci 2019, 2020 e 2021, eludendo la normativa federale.

L’Udinese è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari imputabili ai dirigenti con poteri di rappresentanza. La vicenda si inserisce nell’ambito di un’indagine iniziata nel 2022 a carico della Juventus e dei suoi tesserati, con la trasmissione di atti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine.

Il club friulano dovrà ora rispondere davanti al Tribunale Federale Nazionale, con possibili conseguenze sul piano disciplinare e finanziario. Il caso evidenzia l’attenzione della FIGC verso operazioni societarie che possano incidere sui bilanci, confermando l’impegno delle autorità federali a garantire trasparenza e correttezza contabile nelle trattative tra club.

