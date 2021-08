Udinese, è ufficiale: ecco Success dal Watford. Il comunicato del club

L’Udinese ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Isaac Success dal Watford: il comunicato del club bianconero

«Si arricchisce con potenza, forza e qualità tecnica l’attacco bianconero. E’ sbarcato oggi dall’Inghilterra Isaac Success, il quinto acquisto di questa campagna acquisti dell’Udinese che andrà a rafforzare l’attacco bianconero. Success arriva dal Watford a titolo definitivo e si lega all’Udinese fino al 30 giugno 2024. Attaccante versatile e forte fisicamente in grado, grazie alla sua esplosività, di svariare su tutto il fronte offensivo, agendo sia da attaccante esterno che da prima punta, rappresenta un’aggiunta preziosa per la rosa bianconera.

Isaac Success nasce in Nigeria, a Benin City, il 7 gennaio 1996, si mette immediatamente in luce in patria giocando da protagonista in tutte le selezioni nazionali. Ed è proprio con la maglia della Nigeria, nell’African Cup under 17 del 2013, che si rivela al mondo intero segnando 7 in gol 5 partite trascinando la sua squadra alla finale persa ai rigori con la Costa D’Avorio, confermandosi, poi, al Mondiale under 17 dello stesso anno vinto dalle Super Aquile, anche grazie ai suoi due gol in altrettante presenze nella rassegna. A portarlo in Europa, nel gennaio 2014, è il Granada, dove, in seconda squadra, segna subito 3 gol in 5 gare. L’anno successivo trova la consacrazione, segna ancora 6 gol in 15 presenze con la seconda squadra, poi si impone anche nella Prima raccogliendo 22 presenze tra Liga e Copa del Rey con una rete e due assist nella stagione 2014/2015.



Il salto di qualità definitivo arriva l’annata successiva quando gioca 33 partite tra campionato e coppa, firmando 6 gol e 5 assist in Liga e guadagnandosi la chiamata del Watford in Inghilterra. Al primo anno con gli Hornets segna un gol in 19 presenze in Premier. Nella stagione 17/18 inizia ancora al Watford prima di spostarsi, a gennaio, in prestito al Malaga in Liga dove gioca 9 gare. Nell’estate 2018 rientra al Watford e, nel corso dell’anno, trova tanto spazio con 4 gol in 35 presenze complessive tra Premier League, FA Cup e coppa di Lega. Rimane in Inghilterra per altre due stagioni fino ad oggi, pronto e carico per intraprendere la nuova esperienza in bianconero. Con la maglia della Nigeria, Success, dopo il Mondiale under 17 vinto nel 2013, ha giocato anche 4 partite segnando 2 gol con la selezione under 20 al Mondiale di categoria del 2015 e collezionato 4 presenze con la nazionale maggiore».