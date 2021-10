Udinese, Gotti: «Bologna nostra rivale. Pausa Nazionali? È stata utile»

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna

CONDIZIONE DELL’UDINESE – «È vero che tre dei nostri giocatori erano impegnati con le nazionali questa settimana e che altri tre invece avevano qualche problema fisico, però è anche vero che rispetto ai grandi esodi degli altri anni questa volta la sosta ci ha consentito di lavorare un po’ di più e di migliorare alcuni aspetti. Direi che sono soddisfatto della caratura dei giocatori a disposizione perché abbiamo due coppie di esterni con caratteristiche complementari che possono essere utilizzati in diversi momenti della partita e possono dare una spinta diversa. Il fatto che Larsen possa giocare da entrambi i lati è ottimo perché dà maggiore elasticità, mentre alcuni altri ragazzi molto giovani stanno crescendo bene in prospettiva. Probabilmente sulla carta il Bologna è una di quelle squadre che possiamo considerare diretta rivale ma, a differenza di quello che è successo negli anni scorsi, le caratteristiche della rosa mi consentono di pensare a diverse soluzioni. Ci sono dei periodi in cui un calciatore rende più di altri e allora si cerca di sfruttare quelle caratteristiche che potrebbero venire meno con altri sistemi di gioco».