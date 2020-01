Udinese, Gotti: «Spero che de Paul voglia restare»

Le parole di Gotti, tecnico dell’Udinese, sul futuro di de Paul, sul quale non si placano le voci riguardanti un addio

Luca Gotti ha risposto alle domande su un possibile addio di Rodrigo de Paul, autore del gol-vittoria che ha permesso all’Udinese di superare il Lecce. Ecco le parole del tecnico a Sky Sport.

«Mercato? Non abbiamo fatto nessuna discussione di mercato. A me andrebbe bene anche soltanto se restasse questo gruppo. Anche in quest’ottica non c’è solo De Paul, abbiamo anche dei giocatori che potrebbero aver voglia di cambiare aria perché magari giocano meno. Spero invece abbiano la volontà di restare».