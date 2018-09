Udinese-Lazio: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Udinese-Lazio, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Reduci da una doppia importante vittoria, Udinese e Lazio si affronteranno, in questo primo turno infrasettimanale della stagione, con l’obiettivo di confermare l’ottimo avvio di campionato: 8 punti per i padroni di casa, 9 per gli ospiti. Per l’occasione, tra le fila udinesi, tornerà dal primo minuto Barak a centrocampo, con De Paul e Lasagna confermatissimi in avanti. Inzaghi, invece, tornerà a poter contare su Luis Alberto, pronto a partire dal primo minuto alle spalle di Immobile. Si preannuncia una sfida piuttosto equilibrata, tra due formazioni apparse in forma e desiderose di stupire. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Udinese-Lazio: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 19

Udinese-Lazio: formazioni ufficiali

Udinese-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

Qui Udinese. Reduce dall’importante vittoria ottenuta in trasferta contro il Chievo Verona, i Bianconeri si apprestano a cercare di incrementare il loro bottino stagionale formato da ben 8 punti. Per l’occasione, Velazquez avrà nuovamente a disposizione il centrocampista Barak, che dovrebbe partire titolare dal primo minuto al posto di Behrami. Inoltre, il tecnico dovrà sciogliere gli ultimi ballottaggi rappresentati dalle coppie Pussetto–Machis e Lasagna–Teodorczyk. Fuori per infortunio, infine, b.

Qui Lazio. Anch’essi reduci da una netta vittoria casalinga ottenuta contro il Genoa, i Biancocelesti arrivano a questa sfida galvanizzati dalla ottima posizione in classifica ˗ 9 punti e 4° posto a una sola distanza ˗ con l’obiettivo di tentare l’assalto decisivo ai piani alti, prima del derby della prossima giornata. Per l’occasione, tornerà in campo dal primo minuto Luis Alberto alle spalle di Immobile, con Correa in panchina. Probabile cambio anche sulla fascia con Durmisi pronto a rilevare b, così come l’ex Viola Badelj al posto di Lucas Leiva.

Udinese (4-3-3): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Mandragora, Barak; Pussetto, Lasagna, De Paul. Allenatore: Julio Velazquez.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Udinese-Lazio: i precedenti del match

Il match che andrà in scena alle ore 19 alla “Dacia Arena” di Udine tra i padroni di casa e la Lazio sarà l’incontro numero 79, per un bilancio complessivo di 35 successi biancocelesti, 19 pareggi e 24 vittorie udinesi. Per quanto riguarda le partite casalinghe, su un totale di 39 partite, anche qui i capitolini sono in vantaggio per 15 vittorie a 13, con 59 gol fatti e 57 subiti, a dimostrare un sostanziale equilibrio. L’ultima vittoria dei padroni di casa, tra le mura amiche, risale, addirittura, a cinque stagioni fa, quando i friulani guidati da Guidolin si giocavano l’Europa e Di Natale siglò il gol vittoria. Nelle ultime 7 sfide, dunque, soltanto un pareggio per i bianconeri e ben 6 sconfitte. Nella scorsa stagione, la Lazio riuscì a imporsi con il risultato di 2˗1, grazie alla rimonta firmata da Immobile e Luis Alberto (di Lasagna la rete dei friulani). Numerose, infine, sono state le occasioni nelle quali le due formazioni hanno vissuto notti di coppa europea, per decretare chi avrebbe ottenuto il pass decisivo.

Udinese-Lazio: l’arbitro del match

Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli l’arbitro designato a dirigere la sfida tra Udinese e Lazio, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Per il direttore di gara campano ˗ classe ’81 e Vigile del Fuoco di professione ˗ sarà la partita numero 5 nella stagione in corso. Si tratta di un arbitro favorevole per gli ospiti che, con lui in campo, sono riusciti a uscire vittoriosi in 4 dei 6 precedenti. A coadiuvarlo nella direzione saranno gli assistenti Carbone e Lo Cicero mentre il quarto uomo sarà Ros. Alla postazione VAR siederà Chiffi, coadiuvato da Preti.

Udinese-Lazio Streaming: dove vederla in tv

Udinese-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 19 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243), Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.