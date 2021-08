Udinese: logo celebrativo per i 125 anni dalla fondazione – FOTO

L’Udinese presenta il nuovo logo della squadra per celebrare il 125esimo anniversario dalla fondazione: le immagini – FOTO

L’Udinese festeggia i 125 anni dalla sua fondazione: ecco il logo celebrativo che sarà anche sulle maglie.

«Inizia una nuova stagione della nostra storia!

In vista dell’inizio del campionato in cui sarà celebrato il 125esimo anniversario della fondazione di Udinese Calcio, ecco svelato il logo che sarà utilizzato, sui numeri della maglie gara, a partire da domenica e per tutta la stagione 2021/2022.

Il 30 novembre infatti il nostro Club spegnerà 125 candeline, seconda società più antica di Italia, confermandosi come una società blasonata e storica del calcio italiano e vantando anche un traguardo prestigioso come quello della ininterrotta militanza in serie A da 27 stagioni consecutive».