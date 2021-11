Udinese, Makengo: «All’inizio è stato difficile. Mi ispiro a Kanté e Pogba»

Jean-Victor Makengo, calciatore dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero: le sue dichiarazioni

UDINESE – «È stato un po’ difficile, non parlavo l’italiano, ora sto imparando e sta andando bene. Sto quasi sempre a casa, non ho molto tempo per uscire. Ho visitato solo Venezia e Trieste».

IDOLI – «Mi ispiro molto a Pogba, Modric e Verratti. Kantè è il mio idolo perché corre tanto, corre forte negli uno contro uno».

STRUTTURE UDINESE – «La Dacia Arena mi piace molto, è un bellissimo stadio con grandi tifosi, anche le strutture mi piacciono molto abbiamo tutto per fare bene».