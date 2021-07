Udinese, Marino: «Un lusso avere De Paul e Musso per tanti anni»

Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte: ecco le sue parole

Il dt dell'Udinese Pierpaolo Marino, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato delle cessioni di Rodrigo De Paul e Juan Musso:

«E’ stato un lusso avere per tanti anni a Udine de Paul e Musso, sono due giocatori favolosi. De Paul in particolare è stato uomo squadra nel corso dell’ultima stagione. Ora faremo di necessità virtù, daremo fondo alle idee di scouting che non mancano mai. In porta abbiamo preso Silvestri che è un portiere dal rendimento consolidato in Serie A, non sentiremo eccessivamente la mancanza di Musso. Sono felicissimo di poterlo avere qui a Udine.

Senza De Paul sicuramente cambierà il modo di giocare della squadra, ma cercheremo di prendere qualcuno che non lo faccia rimpiangere. Se ne vai a cercare un identico non si trova. La squadra l’anno scorso giocava al servizio di Rodrigo, faceva tutto anche in zona gol e assist. Ora cambierà il modo di costruire il gioco ma arriveranno calciatori con caratteristiche diverse che non faranno rimpiangere il ragazzo».