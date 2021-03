Udinese, Marino: «Meritavamo il pareggio contro la Lazio»

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club soffermandosi sulla sconfitta contro la Lazio

«Quando si perde non si è mai contenti, ma posso affermare con serenità che nella partita con la Lazio la prestazione, tra primo e secondo tempo, sia stata contrastante. Nei primi 45 minuti, abbiamo subìto abbastanza in termini di possesso palla e di persistenza nella nostra metà campo, a causa della giornata infelice di alcuni dei nostri elementi e della bravura della Lazio che è giunta a Udine motivatissima. Nella ripresa, invece, la squadra si è comportata bene e, forse il pareggio, sarebbe stato il risultato più giusto. Dal punto di vista dell’impegno quotidiano negli allenamenti e da quanto tutto il gruppo ha profuso nell’incontro, non posso essere severo se non per quanto riguarda la fase iniziale del match».