Udinese, Molina: «Buone aspettative su di me. De Paul, che crescita»

Nahuel Molina, difensore dell’Udinese, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Gazzettino. Le sue dichiarazioni in vista del match con la Fiorentina.

CONDIZIONE – «Io sto bene, non ho mai avuto problemi nell’Udinese. Mi alleno con tanta voglia, per migliorarmi ulteriormente. Ci sono buoni aspettative e non devo deluderle».

PEZZELLA E MARTINEZ QUARTA – «Sono due signori giocatori, ma nella Fiorentina c’è dell’altro, ovvero Ribery e Vlahovic, tanto per citare i primi due che mi sono venuti in mente. I viola hanno qualità, dunque, per cui è sottinteso che sarà per noi una gara assai difficile. Ma lo sarà anche per loro. È una sfida importantissima perché avvertiamo la necessità di riassaporare la gioia del successo, ma servirà un contributo ottimale da parte di tutti».

NAZIONALE – «Tutti gli argentini hanno questo sogno, questa aspirazione, ed è normale che sia così. Ma la mia Nazionale in questo momento si chiama Udinese: se voglio sperare di far parte anche di quella argentina, è indubbio che devo far bene in Friuli, applicarmi al meglio e crescere, lanciando segnali importanti al nostro commissario tecnico. La voglia c’è, sono arrivato in Italia proprio per migliorarmi e l’Udinese, tutto l’ambiente bianconero, mi stanno dando questa possibilità. Quindi mi ritengo soddisfatto».

DE PAUL – «Me l’aspettavo, anche se non lo conoscevo, perché mi erano giunti segnali sulla crescita di Rodrigo. In Argentina di lui hanno sempre parlato. Per cui le sue giocate non mi sorprendono, De Paul è davvero un grande giocatore; ma lo è anche come persona, sotto il profilo umano. Quando sono giunto per la prima volta a Udine mi ha accolto come se fossimo fraterni amici, e mi sono sentito subito a mio agio. Rodrigo è uno che si fa in quattro per tutti noi, è davvero una bella figura, oltre che un grande calciatore. Ma ci tengo pure a evidenziare che l’Udinese è composta da altri elementi di valore assoluto: è un bel gruppo, ecco perché vogliamo e dobbiamo fare meglio».

FIORENTINA – «In primis bisogna essere ben concentrati, solo così si possono evitare errori gravi. Dobbiamo essere semplicemente l’Udinese, fare il nostro gioco, evidenziare le nostre qualità, non avere paura dell’avversario, cercare di replicare il secondo tempo di Parma ma per tutti i 90’. Cosa non fare? Vanno evitati i cali di tensione e di concentrazione: contro la Fiorentina non puoi permettertelo». Nahuel Molina finora ha disputato 14 gare di campionato e 2 in Coppa Italia. Al momento è a bocca asciutta, ancora alla ricerca del primo gol in bianconero, che sembra però ormai maturo. Al di là delle sue parole domani ci sarà, da tornante destro nel 3-5-2, con Stryger posizionato sull’altra corsia del campo».