Udinese, Nestorovski si racconta: «Il mio idolo sono io»

Udinese, Ilija Nestorovski racconta il suo momento con i friulani dopo il gol contro la Sampdoria: ecco le parole del macedone

Ilija Nestorovski è tornato al gol contro la Sampdoria. Ecco le parole dell’attaccane macedone dell’Udinese in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

«Erano quattro partite che facevo di tutto per segnare. Pali, parate, gol annullati. Finalmente ce l’ho fatta, ma dispiace comunque per la sconfitta con la Samp. Ma ripartiamo per preparare al meglio la gara con la Lazio di domenica. Se ho un idolo? Il mio idolo sono io».