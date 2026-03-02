Udinese, parla Runjaic nel post gara: «Arrivavamo da tre sconfitte di fila, la squadra ha risposto con una prova solida. Su Davis…»

Udinese, il tecnico degli bianconeri Runjaic ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara contro la Fiorentina. Le sue parole

Nel post‑partita della sfida tra Udinese e Fiorentina valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico dei nerazzurri, Kosta Runjaic , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Arrivavamo da tre sconfitte di fila, con molta pressione addosso e una gara d’andata persa in modo pesante. La squadra però ha risposto con una prova solida, c’era grande voglia di riscatto. Questo successo ci permette di fare un passo avanti in classifica ed è arrivato contro un avversario tutt’altro che semplice. Ci siamo fatti trovare pronti. Davis ha confermato ancora una volta quanto sia fondamentale per noi: in rosa non abbiamo altri giocatori con le sue caratteristiche. Ha spinto forte per rientrare prima del previsto e questo atteggiamento è motivo di orgoglio. Ha velocità, qualità nell’uno contro uno, sa proteggere bene il pallone e ha dato un contributo importante alla squadra».

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

ANALISI – «Atta non era nemmeno in panchina per una scelta precauzionale: ha avuto qualche fastidio fisico e non aveva senso correre rischi, considerando le tante partite che ci attendono. Il campionato è molto competitivo e affronteremo avversari di livello. Speriamo di recuperarlo già per la sfida contro l’Atalanta, ma solo se sarà al cento per cento. Per quanto riguarda Bertola, purtroppo il momento sul fronte infortuni non è dei migliori: temo una distorsione alla caviglia, aveva molto dolore e questo mi dispiace. Solet è già fuori, ora perdiamo anche lui e speriamo di poter ritrovare presto l’intero gruppo a disposizione».