Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero al termine del match contro l’Atalanta.

PAREGGIO – «Fare punti era ciò che volevamo, avevamo preparato molto bene la partita. Ora dobbiamo continuare così, sappiamo quali sono i nostri punti di forza e dovremo essere bravi a sfruttarli anche contro l’Inter».



GOL-LAMPO – «Mi sono trovato la palla tra i piedi e ho provato ad andare subito in porta. Sono contento perché avevamo bisogno di partire forte. Se vai in svantaggio poi è più difficile recuperare».



RUOLO – «Quello del trequartista è un ruolo che conosco e che mi piace interpretare, riesco ad aiutare la squadra e questo è importante».



RIGORE – «Il portiere mi ha toccato e sono caduto. Non so perché non ci fischiano mai rigori a favore, oggi potevamo anche vincere».