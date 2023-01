Udinese, Pereyra: «Ritiro? Dobbiamo ritrovarci»

Le parole di Roberto Pereyra, centrocampista argentino dell’Udinese, sul ritiro imposto da Sottil. I dettagli

Roberto Pereyra ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’Udinese contro il Bologna.

PAROLE – «Abbiamo perso una partita che fa male, parleremo in settimana con il gruppo, ci sta mancando qualcosa e dobbiamo capire cosa. Abbiamo deciso di andare in ritiro, per ritrovare il gruppo che tante soddisfazioni aveva dato. Mancano un po’ di cose, dobbiamo analizzare tutti quanti assieme cosa. Sarà sicuramente una cosa positiva, domenica dobbiamo andare a vincere».