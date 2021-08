Udinese, preso Beto Betuncal dal Portimonense: il comunicato ufficiale

L’Udinese ha ufficializzato l’acquisto dal Portimonense di Beto Betuncal: il comunicato diramato dal club bianconero

«Forza fisica e istinto del gol. Sono queste le doti che porta in dote Beto Betuncal, l’ultimo colpo del mercato bianconero. L’attaccante portoghese arriva dal Portimonense in prestito fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto. Grande impatto in area di rigore e una costante presenza in zona gol, sono queste le sue principali caratteristiche abbinate ad una grande forza nel gioco aereo agevolata dal fisico imponente. Norberto Bercique Gomes Betuncal nasce a Lisbona il 31 gennaio del 1998. Cresce nel settore giovanile del Tires dove rimane fino al 2018 quando viene prelevato dall’Olimpico de Montijo, club in cui si mette subito in evidenza con 21 gol in 35 partite guadagnandosi la chiamata del Portimonense in massima serie.

Inizialmente, nel nuovo club, parte nei ranghi della formazione under 23 con cui ha un impatto devastante segnando 13 gol in 22 partite e venendo, così, immediatamente portato in Prima Squadra con cui gioca 11 partite in campionato. L’esplosione definitiva arriva nella stagione 2020/2021 quando segna 11 gol, a cui aggiunge 3 assist, in Liga Nos in 30 presenze attirandosi le attenzioni di tanti club europei. Anche l’inizio di questa stagione è stato di grande impatto con 2 gol segnati in 3 partite di campionato. Adesso per Beto è tempo di arrivare in bianconero per continuare a colpire in area di rigore avversaria. Bem-vindo Beto!».