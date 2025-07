Udinese, a sorpresa arriva il rinnovo di Kosta Runjaic! Il tecnico rinnova con i bianconeri – UFFICIALE

Udinese, a sorpresa arriva il rinnovo di Kosta Runjaic! Il tecnico rinnova con i bianconeri fino al 2027 – UFFICIALE

Colpo di scena in casa Udinese: il club friulano ha annunciato il rinnovo di contratto dell’allenatore Kosta Runjaic fino al 30 giugno 2027. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della società bianconera, sorprendendo molti osservatori del campionato di Serie A.

«Mister Kosta Runjaic rinnova fino al 30 giugno 2027!», si legge nei post diffusi sui social dell’Udinese. Il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club chiarisce ulteriormente la volontà di proseguire insieme: «Il club e mister Runjaic hanno voluto rinsaldare il rapporto già in essere per questa stagione dando ulteriore slancio al percorso tecnico intrapreso la scorsa stagione». Insieme a Runjaic, proseguiranno anche l’allenatore in seconda Przemyslaw Malecki e il collaboratore tecnico Alex Trukan».

Nato a Vienna nel 1971, Kosta Runjaic è un tecnico tedesco di origini serbe. Pur non avendo ancora allenato nei top club europei, può vantare una lunga carriera in panchina, con oltre 500 partite alle spalle e una media complessiva di 1.59 punti a gara. Dopo le prime esperienze in Germania con Darmstadt, Duisburg e Kaiserslautern, si è fatto notare per il lungo e positivo ciclo al Pogon Szczecin in Polonia (169 partite), prima di approdare al Legia Varsavia. Con il club di Varsavia ha ottenuto i migliori risultati della sua carriera: 1.88 punti di media in 84 partite, oltre alla conquista della Coppa di Polonia e della Supercoppa.

Alla guida dell’Udinese dalla stagione 2024-2025, Runjaic ha sinora collezionato 41 panchine con una media di 1.22 punti a partita. Un rendimento non esaltante, ma ritenuto soddisfacente dalla dirigenza, che ha scelto di confermare la fiducia nel tecnico e nel suo progetto tecnico-tattico.

Con il prolungamento fino al 2027, l’Udinese punta a garantire stabilità alla guida tecnica e a costruire una squadra competitiva per le prossime stagioni, confermando la fiducia in un allenatore dalla mentalità internazionale e con solide basi professionali.