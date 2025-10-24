Udinese, Runjaic in conferenza stampa: «Il pareggio a Cremona è stato meritato. Vogliamo tornare al successo in casa. Su Davis...»

Udinese, Runjaic carica la squadra: «Contro il Lecce vogliamo una vittoria in casa». Le parole del tecnico alla vigilia della sfida di campionato.

Alla vigilia della sfida tra Udinese e Lecce, l’allenatore Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa presentando il match e analizzando il momento della squadra bianconera. Dopo il pareggio contro la Cremonese, il tecnico tedesco si è detto soddisfatto della reazione dei suoi ma ha sottolineato la necessità di migliorare sotto diversi aspetti.

«Contro la Cremonese abbiamo avuto alti e bassi, ma il pareggio è stato meritato», ha spiegato Runjaic. “Siamo andati subito in svantaggio su calcio da fermo contro una squadra solida, ma ho apprezzato la reazione e l’energia dei ragazzi. L’Udinese vuole sempre vincere, anche se dobbiamo lavorare sull’equilibrio. L’atteggiamento però è quello giusto».

Il tecnico ha ribadito l’importanza di sfruttare le occasioni create: «Abbiamo avuto chance contro Verona, Cagliari e Cremonese, ma non siamo stati abbastanza concreti. In Serie A è difficile segnare, per questo serve maggiore lucidità negli ultimi metri. Domani vogliamo ottenere un grande risultato davanti ai nostri tifosi».

Runjaic ha poi parlato della crescita della rosa e delle nuove sfide di questa stagione: «La Serie A di quest’anno è ancora più competitiva. Tutte le squadre lottano fino all’ultimo, ma l’Udinese ha una rosa profonda che ci permette di cambiare spesso interpreti. Kabasele, Okoye, Zanoli e Goglichidze stanno trovando la forma migliore, mentre Davis sta recuperando bene e potrebbe partire titolare. Anche Bayo sta crescendo nella sua prima esperienza italiana».

Sulla gestione del centrocampo, il tecnico ha spiegato: «Miller, Karlstrom e Atta stanno facendo progressi. Voglio vedere cooperazione tra centrocampisti ed esterni. Abbiamo un buon possesso palla, ma ora dobbiamo trasformarlo in occasioni pericolose. L’anno scorso i gol dal centrocampo sono stati pochi: serve più coraggio e decisione».

Parlando del prossimo avversario, Runjaic ha mostrato rispetto ma anche fiducia: «Il Lecce ha un chiaro sistema di gioco e terzini molto offensivi. Tuttavia, il focus è su di noi. Dobbiamo essere forti nei duelli e concentrati dal primo all’ultimo minuto. Giochiamo in casa, e vogliamo trasformare la Dacia Arena in un fortino difficile da espugnare».

Infine, il tecnico dell’Udinese ha lanciato un messaggio alla squadra e ai tifosi: «L’obiettivo è migliorare le prestazioni casalinghe rispetto alla scorsa stagione. Se continuiamo a crescere e a lavorare con questa mentalità, possiamo essere all’altezza di qualsiasi avversario in Serie A». LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano