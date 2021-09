Udinese, Silvestri: «Ci abbiamo creduto contro lo Spezia. Le mie parate...»

Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha parlato al termine del match vinto contro lo Spezia: le sue dichiarazioni

«Sono contento di aver contribuito a questa vittoria ma come ho già detto altre volte le parate non arrivano da sole e c’è sempre bisogno del supporto dei propri compagni. C’è da ricordare anche l’incredibile salvataggio di Bram che vale come un gol. Oggi abbiamo tutti disputato un’ottima prestazione, abbiamo dimostrato la voglia di portare a casa la vittoria e anche quando potevamo accontentarci del pareggio ci abbiamo creduto fino in fondo e alla fine sono arrivati i tre punti. Il risultato di oggi è pesantissimo perché credo che questa, come quella contro il Venezia, sia una di quelle partite delle quali capiremo l’importanza solo più avanti nel percorso, anche perché abbiamo affrontato due formazioni di qualità nonostante il loro blasone».