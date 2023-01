Udinese, Silvestri: «Vogliamo battere la Juventus»

Le parole di Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, alla vigilia della sfida contro la Juventus. I dettagli

Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha parlato a Tuttosport sulla stagione dei bianconeri in Serie A.

PAROLE – «Andiamo a Torino per provare a vincere. A noi non interessa contro chi giochiamo, ma la prestazione che ci può portare a fare tre punti contro chiunque Il gesto del Dibu Martinez? Non mi sarei mai permesso. Non entro nel merito, avrà avuto i suoi motivi, ma è un gesto che non ha senso assolutamente. Lui lì ha avuto una mancanza di rispetto assoluta che non dipende dal ruolo che ricopre».