Udinese, nuova offerta per Solet? Ecco l’ultimo rumors, cosa filtra sul futuro del giocatore

Udinese, nuova offerta in arrivo per Solet? Ecco qui spiegato l’ultimo rumors di calciomercato, vediamo cosa filtra sul futuro del giocatore

Il mercato dell’Inter si sta sviluppando su più fronti, non limitandosi soltanto al tentativo di acquisire Ademola Lookman. Le ultime settimane potrebbero riservare novità anche in difesa. Tra i temi più discussi in casa nerazzurra c’è il futuro di Benjamin Pavard, che sta attirando sempre più voci di mercato. La sua permanenza a Milano non sembra affatto garantita, e l’Inter sta già esplorando delle alternative per non farsi trovare impreparata.

Un nuovo sviluppo riguarda il Galatasaray, che avrebbe manifestato un interesse concreto per il difensore francese. L’offerta del club turco potrebbe oscillare tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra che la dirigenza dell’Inter considererebbe adeguata per un giocatore che si trova nell’ultimo biennio di contratto. Non ci sarebbero frizioni né rotture con Pavard, che non sarebbe contrario a un cambiamento di scenario, e un trasferimento in Turchia potrebbe risultare una sfida affascinante. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’eventuale separazione sarebbe amichevole e senza polemiche.

Nel caso di partenza del classe 1996, l’Inter avrebbe già individuato alcuni potenziali sostituti. Uno dei nomi più caldi sarebbe quello di Oumar Solet, difensore attualmente in forza all’Udinese. Arrivato la scorsa estate dal Salisburgo, Solet ha rapidamente dimostrato il suo valore in Serie A. Classe 2000, ha mostrato ottime qualità fisiche, una buona lettura del gioco e una grande versatilità tattica, caratteristiche molto apprezzate dalla dirigenza nerazzurra.

Solet sarebbe un profilo ideale per il sistema difensivo a tre dell’Inter, capace di ricoprire diverse posizioni in difesa e con ampi margini di crescita. Il suo costo sarebbe inferiore rispetto ad altri nomi in circolazione, anche se l’Udinese, come sempre, non cederà facilmente i suoi talenti.

In alternativa, continua a essere monitorato Loic Badé del Siviglia, un difensore più esperto ma più costoso, che però interessa anche a diversi club esteri. Tuttavia, Solet resta la pista più concreta: già abituato alla Serie A, ha esperienza internazionale e potrebbe adattarsi immediatamente. Il futuro di Pavard è ancora incerto, ma l’Inter si sta preparando con anticipo per eventuali sviluppi