Udinese, Sottil: «Sono concentrato sul mio lavoro»

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Udinese.

VIALLI – «É un brutto periodo. Dopo Pelè, Sinisa e Castano è scomparso oggi un altro grande uomo. L’ho marcato un paio di volte e mi è bastato per capire il campione che è stato. Era fantastico, percepivo dai comportamenti in campo la sua leadership ed il suo carisma, una grande persona e un grande uomo. Anche dopo la carriera da calciatore ha sempre dimostrato la sua immagine vera e genuina al pubblico. Oggi è un brutto giorno. Va via un grande uomo e calciatore».

EBOSELE – «È un ragazzo del 2002 che è migliorato tantissimo dal ritiro, ha capacità di accelerazioni impressionanti, un cambio di passo devastante. Ha dovuto fare un percorso di adattamento fisico e tecnico-tattico. Oggi, è un giocatore che ha dimostrato di essere pronto, soprattutto sulla fascia destra, in cui si trova meglio. Siamo molto contenti di lui ed è sicuramente un’arma in più per noi».

DEULOFEU – «Deulofeu sta terminando l’ultimo step per poi rientrare definitivamente in gruppo. Domani non sarà sicuramente della partita. La squadra sta tendenzialmente bene. ci sono dei calciatori però, come ho già detto in precedenza nel post partita con l’Empoli, che hanno avuto infortuni muscolari importanti e sono stati gestiti, in accordo con lo staff di cui ho totale fiducia, in una maniera peculiare e precisa per portarli all’inizio di questa seconda parte di campionato in una condizione vicina al top. Qualche giocatore di questi, come Udogie ad esempio, bisogna gestirli come minutaggio e devo farlo pur considerando la partita stessa ed il suo sviluppo, proprio come fatto contro l’Empoli. Sono concentrato sul mio lavoro, non sono impazzito, sono una persona responsabile e devo salvaguardare i miei ragazzi. Per questo ho effettuato quelle scelte ed ho effettuato quei cambi di cui si è parlato».

