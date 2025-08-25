 Udinese Verona 0-0 LIVE: FINE PRIMO TEMPO a Udine - Calcio News 24
Udinese News

Udinese Verona 0-0 LIVE: FINE PRIMO TEMPO a Udine

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

60 minuti ago

on

By

Lo Stadio Friuli di Udine è stato designato come sede della Supercoppa UEFA 2025 il 13 agosto 2025

A Udine il match valido per la 1ª giornata di Serie A Udinese Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Udinese Verona, valevole per la 1ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

UDINESE VERONA CRONACA E DIRETTA LIVE

FINE PRIMO TEMPO

42′ Giovane tenta la conclusione. Una telefonata per il portiere.

33′ Sempre viva la squadra bianconera a fronte anche di un Verona troppo all’interno della sua area di rigore

21′ OCCASIONE BIANCONERA! Davis crossa dalla sinistra a cercare Zemura che potrebbe mettere in rete.

17′ L’Udinese prova a venire fuori dopo un breve momento d’appannamento

6′ Entrambe le squadre abbastanza contenute

E’ COMINCIATA LA PARTITA

