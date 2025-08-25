Udinese Verona 0-0 LIVE: FINE PRIMO TEMPO a Udine - Calcio News 24

Udinese News
Udinese Verona 0-0 LIVE: FINE PRIMO TEMPO a Udine
A Udine il match valido per la 1ª giornata di Serie A Udinese Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Udinese Verona, valevole per la 1ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
UDINESE VERONA CRONACA E DIRETTA LIVE
FINE PRIMO TEMPO
42′ Giovane tenta la conclusione. Una telefonata per il portiere.
33′ Sempre viva la squadra bianconera a fronte anche di un Verona troppo all’interno della sua area di rigore
21′ OCCASIONE BIANCONERA! Davis crossa dalla sinistra a cercare Zemura che potrebbe mettere in rete.
17′ L’Udinese prova a venire fuori dopo un breve momento d’appannamento
6′ Entrambe le squadre abbastanza contenute
E’ COMINCIATA LA PARTITA
Formazioni ufficiali Udinese Verona, gli schieramenti del match
