Udinese, tre gol al Qatar nella terza uscita di precampionato: buoni segnali per Runjaic

Ancora una vittoria per l’Udinese nella terza amichevole del precampionato dei friulani: battuta la nazionale del Qatar 3-0

L’Udinese supera 3-0 il Qatar nel terzo test del suo precampionato, andato in scena a Mittersill. Una prestazione convincente per i ragazzi di mister Kosta Runjaic, che continua a lavorare sull’identità della squadra confermando il 4-3-3. Una scelta condizionata anche dalle assenze: Kristensen, Bertola e Thauvin sono ancora alle prese con acciacchi muscolari e lavorano a parte, ma dovrebbero tornare in gruppo nei prossimi giorni.

Con una difesa centrale inedita formata da Giannetti e Solet, e con Ekkelenkamp ancora schierato nel ruolo di esterno sinistro d’attacco, i bianconeri partono forte e schiacciano il Qatar nella propria metà campo. È Atta a dettare i tempi in mezzo, anche se nella prima fase manca lucidità nell’ultimo passaggio. A sbloccarla è Zemura con un bel cross dalla sinistra che Davis trasforma in gol al 25’. Tre minuti dopo è proprio l’attaccante inglese a servire l’assist per Iker Bravo, che raddoppia da due passi. L’Udinese insiste e sfiora il tris prima dell’intervallo: Ekkelenkamp calcia alto da buona posizione e Lovric spreca a tu per tu col portiere.

Nella ripresa Runjaic cambia quasi tutta la formazione, ma l’intensità non cala. Atta, ancora tra i migliori in campo, ispira il terzo gol con un traversone perfetto per l’inserimento di Ekkelenkamp, che firma il 3-0 al 48’. Da lì in avanti, ritmi più bassi e gestione tranquilla del possesso per i friulani, che sfiorano anche il poker con Zarraga e Pafundi, trovando però un portiere avversario sempre attento. Nel complesso, una prova autoritaria, con tanti segnali positivi per Runjaic: solida la fase difensiva, buona la qualità in mezzo al campo e diverse opzioni offensive che iniziano a funzionare

UDINESE-QATAR 3-0

MARCATORI: 25’ pt Davis, 28’ pt Bravo, 3’ st Ekkelenkamp

UDINESE (4-3-3): Sava (dal 1’ st Padelli); Ehizibue (dal 17’ st Ballarini, dal 39’ st De Paoli), Giannetti (dal 17’ st Kabasele), Solet (dal 1’ st Palma), Zemura (dal 1’ st Kamara); Lovric (dal 17’ st Payero), Karlstrom (dal 1’ st Zarraga), Atta (dal 17’ st Pafundi); Bravo (dal 1’ st Brenner), Davis (dal 1’ st Bayo), Ekkelenkamp (dal 17’ st Pizarro). A disp. Okoye, Pejicic, Camara, Vinciati. All. Runjaic.

QATAR (4-2-3-1): Meshaal (dal 1’ st Ellethy); Miguel (dal 10’ st Irfan), Khoukhi (dal 1’ st Yousif), Salman (dal 10’ st Gaber), Ahmed (dal 1’ st Tarek); Guilherme (dal 1’ st Hatim), Madibo (dal 1’ st Alyazidi, dal 33’ st Khalid); Alghanei (dal 10’ st Alrawi), Manai (dal 1’ st Fathy), Afif (dal 10’ st Suhail); Muntari (dal 1’ st Abdurisag). A disp. Sherif, Alhaydos. All. Lopetegui.