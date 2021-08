Mancini candidato al Men’s Coach of The Year: i nomi in lizza

Roberto Mancini è candidato alla vittoria del premio UEFA Men’s Coach of The Year. Il commissario tecnico dell’Italia è uno dei tre candidati a ricevere il prestigioso riconoscimento dopo la vittoria di Euro 2020.

Insieme a lui Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea e vincitore di Champions e Supercoppa Europea, e Pep Guardiola.

⚽ Three master tacticians but only one winner. Guardiola, Mancini or Tuchel?#UEFAawards

— UEFA (@UEFA) August 19, 2021