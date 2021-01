UFFICIALE Arsenal, dal Real Madrid arriva Odegaard

L’Arsenal ha comunicato l’arrivo a Londra, dal Real Madrid, di Martin Odegaard

Attraverso i suoi canali ufficiali, l’Arsenal ha comunicato l’arrivo a Londra di Martin Odegaard. Il norvegese arriva dal Real Madrid in prestito fino al termine della stagione.

Queste le parole del direttore tecnico Edu: «Siamo lieti di dare il benvenuto a Martin nel club fino alla fine della stagione. Vorrei ringraziare tutti al Real Madrid e i rappresentanti di Martin per la loro collaborazione nel realizzare questo trasferimento in prestito. Martin è un talento eccezionale e stiamo rafforzando la nostra rosa introducendo un entusiasmante giocatore offensivo nel club per i restanti mesi di questa stagione».