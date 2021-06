UFFICIALE – Barcellona, Miranda resta al Betis: i dettagli dell’operazione

Il Barcellona non ha rinnovato il contratto di Juan Miranda: l’esterno resterà al Betis. I dettagli della trattativa

“FC Barcelona ha deciso di non esercitare l’opzione di prolungare il contratto di Juan Miranda , che resterà al Real Betis Balompié, dove ha giocato la scorsa stagione in prestito. L’FC Barcelona mantiene il 40% dei diritti su qualsiasi futura vendita e un diritto di prelazione in caso di dimissioni.

Miranda è arrivata al Barça nel 2014 come giocatore U16 del Betis. È cresciuto nelle giovanili ed è stato persino convocato e giocato per la squadra senior nel 2018/19.

Ha esordito il 31 ottobre 2018 nella gara di andata della Coppa del Re con Cultural Leonesa. Miranda ha anche giocato in UEFA Champions League contro il Tottenham ed è stato in rosa per quattro partite di Liga.

Nel 2019/20, Miranda è andato in prestito allo Schalke 04, dove ha giocato undici partite in Bundesliga. Nel 2020/21 è stato in prestito al Betis, applicando 22 partite, segnando un gol e dando due assist.