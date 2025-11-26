Ufficiale Bari, annunciato l’esonero di Fabio Caserta! Il tecnico lascia la squadra al 17° posto: decisiva la sconfitta interna al San Nicola per 2-3 contro il Frosinone

Ufficiale Bari, arriva l’esonero di Fabio Caserta! Il club pugliese annuncia l’addio con il tecnico e 3 membri dello staff dopo il ko in casa contro il Frosinone

«SSC Bari ha ufficialmente comunicato l’esonero di Fabio Caserta dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. Con lui, sono stati sollevati anche i collaboratori Salvatore Accursi, Luigi Viola e Aldo Reale». Queste le parole del comunicato del Bari che ha annunciato l’esonero di Fabio Caserta, tecnico della prim squadra, a soli 4 mesi dall’inizio di stagione.

Il Bari sta vivendo una stagione difficile, con la squadra attualmente quartultima in classifica (17° posto) e il rischio di retrocessione che appare sempre più concreto. Il club ha totalizzato 13 punti in 14 partite, un bottino insufficiente che ha messo sotto pressione la gestione tecnica.

Nonostante il potenziale della rosa, la squadra ha avuto difficoltà a trovare continuità nei risultati, e la decisione di esonerare Caserta arriva in un momento delicato della stagione, con l’obiettivo di dare una scossa al gruppo e risollevare le sorti del campionato.

A questi problemi si aggiungono poi le diverse proteste della tifoseria biancorossa contro la multiproprità, e in particolare la famiglia De Laurentiis ai quale i pugliesi chiedono la cessione del club.

Nel comunicato, la società esprime gratitudine al tecnico calabrese e al suo staff per la professionalità e la dedizione mostrate durante il periodo trascorso insieme. La SS Bari augura loro le migliori fortune sia sul piano umano che professionale, consapevole che la decisione è stata presa nell’interesse del club.