UFFICIALE – Benfica Arsenal si giocherà allo stadio Olimpico di Roma

La UEFA ha ufficializzato che Benfica-Arsenal, valida per i sedicesimi d’andata d’Europa League in programma il 18 febbraio, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma.

L’Arsenal non si potrà recare in Portogallo per colpa delle restrizioni dovute al COVID-19. Lo spostamento tra i due Paesi è al momento impossibile, e per questo motivo la UEFA ha deciso che il match si giocherà all’Olimpico di Roma senza spettatori.