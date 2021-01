Adolfo Gaich è ufficialmente un nuovo calciatore del Benevento: il contratto del centravanti argentino è stato depositato in Lega

Adolfo Gaich è ufficialmente un nuovo calciatore del Benevento. Il centravanti argentino classe 1999 arriva al Benevento dal CSKA Mosca con la formula del prestito con il diritto di riscatto.

Colpo dunque per Filippo Inzaghi che potrà contare su un centravanti dal grande avvenire per il suo Benevento. Il contratto dell’attaccante è stato depositato in Lega Serie A e verosimilmente Gaich sarà con la squadra a partire dalla gara contro la Sampdoria.