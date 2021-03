UFFICIALE Germania, il CT Löw lascerà dopo EURO 2020

Joachim Löw lascerà il suo incarico come Commissario Tecnico della Germania al termine di EURO 2020. Lo ha confermato la DFB, la Federcalcio tedesca, con un comunicato ufficiale.

Löw è stato il vice di Jurgen Klismann dal 2004 al 2006 dopo di che è diventato CT nel 2006 guidando la Germania alla vittoria nei Mondiali del 2014

Joachim #Löw will step down as national team head coach after @EURO2020. pic.twitter.com/t4OuyQmaSC

— Germany (@DFB_Team_EN) March 9, 2021