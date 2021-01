Dennis Man è un nuovo calciatore del Parma. L’esterno d’attacco classe 1998 viene annunciato sui social dal presidente Krause che mostra orgoglioso il momento della firma e la posa classica con la nuova maglia.

L’attaccante arriva dalla Steaua Bucarest e firma un contratto con i ducali fino al giugno 2025. Ai rumeni, invece, vanno 13 milioni di euro più 2 di bonus.

🇷🇴 ✍🏼💛💙

Ready to welcome –#DennisMan to Parma!#ForzaParma pic.twitter.com/uTnl9ksAsC

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) January 29, 2021