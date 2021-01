UFFICIALE Paulo Sousa è il nuovo ct della Polonia: il comunicato

Paulo Sousa è il nuovo commissario tecnico della Polonia: ecco il comunicato della federazione polacca sul nuovo tecnico

«La Federcalcio polacca informa che Paulo Sousa, allenatore portoghese ed ex rappresentante del suo paese, è diventato il nuovo allenatore della nazionale di calcio polacca. L’allenatore 50enne in passato ha guidato, tra gli altri, club come Leicester City, ACF Fiorentina e Girondins Bordeaux. Tel Aviv ha vinto il campionato israeliano con il Maccabi e il campionato svizzero con l’FC Basel».