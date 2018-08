Ufficiale Roma: Leandro Castan ha rescisso il contratto con i giallorossi

Leandro Castan ha comunicato di aver rescisso il proprio contratto con la Roma. Probabilmente il giocatore tornerà in patria per firmare con il Vasco De Gama

Il futuro del difensore della Roma Leandro Castan era chiaro da tempo: il giocatore non rientrava nei piani del club giallorosso che da tempo pensava alla cessione e che non lo ha convocato per il ritiro. Il difensore brasiliano, dopo alcuni problemi di salute, fortunatamente risolti, ed i prestiti al Torino ed al Cagliari, stava cercando una nuova sistemazione.

Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità che il calciatore ha rescisso il contratto con la società capitolina per trovare una nuova squadra in cui ricominciare. A comunicarlo è lo stesso Castan attraverso il proprio profilo Twitter dove con un lungo post ha voluto ringraziare i giallorossi ed i tifosi per l’affetto ricevuto sin dal 2012 quando è arrivato in Italia dal Corinthians. Adesso il giocatore, che era finito nel mirino del Frosinone, potrebbe a breve tornare nuovamente in patria dove ad aspettarlo c’è il Vasco De Gama che ha già fatto spesa in Italia acquistando Maxi Lopex dall’Udinese.