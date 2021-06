Ulivieri: «Allegri alla Juve? Gustosa ribollita, Sarri simile a Inzaghi»

Il presidente dell’AIAC Renzo Ulivieri ha parlato del giro di panchine avvenuto in Serie A. Ecco le sue parole in un’intervista

ALLEGRI – «Gustosa ribollita, cinque scudetti e due finali di Champions. La Juve ha ripreso la propria anima dopo un anno difficile»

PIRLO – «Non ha vinto quando hanno giocato male. Gli scudetti si conquistano cosi, con le vittorie nelle brutte partite»

SPALLETTI – «Allenatore anziano ma giovanissimo: si aggiorna e guarda lontano. A Napoli ci vuole un condottiero come lui e non voglio affermare che Gattuso non lo sia stato, anzi»

SARRI – «La storia che il calcio di Inzaghi sia agli antipodi di Sarri non è vera, anche la Lazio di Inzaghi palleggiava bene. I tifosi si divertiranno con lui»

SEMPLICI – «Leonardo è bravo a cambiare in corsa le partite, il Cagliari lo ha seguito ed è resuscitata»

MAZZARRI – «Rientrerà presto, sta aggiornando le idee»