Ulivieri sul taglio degli stipendi: «A Gravina dico parliamone»

Il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, ha replicato a Gravina che chiedeva un taglio all’ingaggio dei giocatori

Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ha replicato a Gravina che chiedeva un possibile taglio degli stipendi a causa dello stop al campionato imposto dall’emergenza Coronavirus.

«Taglio agli stipendi? Bisognerà mettersi a un tavolo tutti e riflettere. C’è poco da fare. Bisognerà parlarne perché le cose sono cambiate. Ascoltiamo e vediamo: guai a prendere posizioni assolutiste e di contrapposizione. In un momento del genere certe valutazioni si possono anche fare. Non dico né si, né no, dico parliamone».