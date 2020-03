Gravina sul taglio agli ingaggi dei giocatori: «In tempi di emergenza non può essere un tabù»

Gabriele Gravina ha parlato a Radio24 della possibilità di tagliare gli ingaggi ai giocatori per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

Nel lungo discorso fatto ai microfoni di Radio 24 all’interno della trasmissione Tutti Convocati, Gabriele Gravina ha parlato anche del taglio agli ingaggi dei giocatori. Ipotesi presa in considerazione per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

TABÙ – «Non può essere un tabù in tempi di emergenza come questi: è un momento di crisi per tutti, siamo tutti chiamati a un gesto di grande responsabilità».

RIPARTENZA SERIE A – «Non prendo in considerazione un piano di estrema crisi, mi preoccuperebbe per il nostro Paese. Spingiamo sull’acceleratore dell’ottimismo. Lavoriamo sull’ipotesi di riprendere il 2 maggio e quindi di poter completare i campionati. Eventualmente sforando a luglio se non dovessimo farcela al 30 giugno»