Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 09.45 – Juventus, rivoluzione in dirigenza? Lippi insieme a Giuntoli – Rivoluzione in arrivo in casa Juve? Il Mattino oggi in edicola lancia una clamorosa indiscrezione: Lippi e Giuntoli potrebbero prendere parte alla rivoluzione tecnica nella dirigenza. Non solo il possibile cambio al vertice, con le possibili dimissioni di Agnelli e Alessandro Nasi alla presidenza.

Ore 09.10 – Milan volata Champions: ora contano gli scontri diretti – La sconfitta contro il Sassuolo ha lanciato in casa Milan un chiaro campanello d’allarme. I rossoneri, ora, hanno l’obbligo di vincere negli scontri diretti, a partire da lunedì contro la Lazio. Ecco il calendario del Diavolo e delle rivali nelle ultime sei giornate. Il calendario

Ore 08.50 – Boniek: «Super League gestita da dilettanti. Agnelli? Mi viene da ridere» – Zibi Boniek, vicepresidente della UEFA ed ex grande attaccante, ha parlato al Corriere dello Sport della Super League. Le sue parole

Ore 08.30 – Juventus, Agnelli presidente in bilico? John Elkann riflette – Come rivela La Gazzetta dello Sport, il presidente starebbe riflettendo sul suo futuro e probabilmente maggio sarà il mese decisivo: l’ultima parola spetterà a John Elkann. Il sostituto “naturale” sarebbe Alessandro Nasi, ma in lizza anche Evelina Christillin.