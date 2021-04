Napoli Lazio, i convocati di Gattuso: c’è Elmas dopo i problemi in allenamento

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista di Napoli-Lazio

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro la Lazio. Presente Eljif Elmas, dopo i problemi in settimana in allenamento con Gattuso che lo avevo allontanato dal campo di gioco.

Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Zedadka (3).