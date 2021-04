Bologna, Saputo: «Squadra bella, ma non balla. Voglio il meglio per questo club»

Il presidente del Bologna Joey Saputo ha parlato della stagione dei rossoblù e del futuro

Joey Saputo, presidente del Bologna, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei canali ufficiali del club rossoblù parlando della stagione in corso e del futuro.

BOLOGNA – «Questa è una squadra bella che non balla, come dice Sinisa. Sfortunatamente non perdiamo dei punti che dovremmo prendere. Futuro? Stiamo attraversando un periodo difficile. I tifosi parlano di mercato, ma per noi non si parla a stagione in corso. La nostra volontà è quella di migliorare sempre la squadra, il nostro obiettivo è quello. Voglio il meglio per il Bologna e farò tutto il possibile».

SUPERLEGA – «Capiscono cosa e perché vogliono fare. Io ho sempre detto che la forza sta l’unità, quindi una separazione non fa va bene per il calcio italiano e mondiale».