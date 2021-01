Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Ore 11:12 – Inter, l’esito degli esami di D’Ambrosio – L’Inter ha pubblicato una nota ufficiale per comunicare l’esito degli esami strumentali a cui questa mattina si è sottoposto Danilo D’Ambrosio dopo l’infortunio patito ieri contro la Sampdoria. Gli esami hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate nella prossima settimana.

Ore 10:57 – Esonerato Liverani – Il Parma ha ufficializzato l’esonero del tecnico Fabio Liverani. Al suo posto arriverà Roberto D’Aversa, atteso già oggi a Collecchio: «Il Parma Calcio 1913 comunica che Fabio Liverani è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera».

Ore 10:33 – Cutrone torna in Premier League – La Fiorentina ha ufficializzato la cessione di Patrick Cutrone. Nello specifico la società viola ha raggiunto l’accordo con il Wolverhampton per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore.

Ore 9:52 – Quagliarella alla Juventus, Ferrero fa il prezzo – La trattativa per la cessione di Fabio Quagliarella, annunciata nei giorni scorsi dal Secolo XIX, non è ancora entrata nel vivo. Anzi, come afferma il quotidiano ligure, sarebbe alla fase dei sondaggi, primi approcci e lontana dall’essere un’ipotesi concreta. Come sottolinea il Secolo XIX, il presidente Massimo Ferrero non avrebbe ancora fatto alcuna richiesta economica alla Juventus per liberare il suo capitano. La posizione della Sampdoria è chiara: è pronta a soddisfare il desiderio di Quagliarella, se vorrà andare non lo tratterà con la forza.

Ore 9:31 – Napoli, accordo per Zaccagni – Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe trovato un principio d’accordo con il Verona per l’acquisto di Mattia Zaccagni. Operazione intorno ai 15 milioni di euro con il giocatore che resterà agli scaligeri sino al termine della stagione, sulla scia di quanto successo nella scorsa stagione con Amir Rrahmani.

Ore 9:23 – Un fondo americano per l’Inter – Continua la ricerca di soci di minoranza da parte dell’Inter. Gazzetta dello Sport riprende alcune indiscrezioni apparse su Il Sole 24 Ore ovvero che Bc Partners, fondo di private equity, sarebbe pronto ad entrare nella società nerazzurra. Il fondo americano si è fatto avanti prendendo contatti con la famiglia Zhang, la quale non ha alcune intenzione di cedere la maggioranza del club.

Ore 8:54 – Milan, la conta degli indisponibili – Incassata la prima sconfitta in Serie A dopo 304 giorni, il Milan si butta già verso il prossimo impegno di campionato contro il Torino. Il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrebbe recuperare solo uno dei giocatori assenti contro la Juventus, ovvero Sandro Tonali di rientro dalla squalifica. Inoltre a spaventare i rossoneri c’è la possibilità che si possano registrare ulteriori positività dopo quelle di Ante Rebic e Rade Krunic.

Ore 8:23 – Papu alla Juve? – Come riferito da Corriere dello Sport, l’ipotesi di uno scambio Bernardeschi-Papu Gomez è un’ipotesi di mercato concreta che però al momento non ha avuto sviluppi per la volontà del calciatore bianconero. Bernardeschi, infatti, vuole restare alla Juventus e ha già rifiutato altre destinazioni, come ad esempio l’Hertha Berlino.

Ore 08:02 – Irrati e il gol del Milan – Ha fatto discutere molto la direzione arbitrale di Irrati in Milan Juve. L’arbitro non è andato a rivedere l’azione che ha portato al gol del Milan, viziata da un fallo su Rabiot. Proprio per questo motivo Pirlo ha chiesto spiegazioni al direttore di gara, che non ha dato però una risposta esaustiva. Come ha ricostruito Pressing su Italia Uno, l’arbitro ha risposto: «È un normale scontro di gioco». Il programma ha poi spiegato quanto successo con Chiesa, che al direttore di gara ha detto: «Mi hai risposto male, mi hai mandato a f****lo, devi portare rispetto. Mi hai risposto male, mi hai risposto male».