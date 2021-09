Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.00 – Roma, Mourinho tocca quota 1000 – Jose Mourinho tocca quota mille panchine in carriera: il tecnico della Roma non rinuncerà a Zaniolo e Pellegrini contro il Sassuolo

Ore 09.30 – Napoli Juve, le parole di Albiol – Raul Albiol, ex difensore del Napoli ora al Villarreal, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. LE SUE PAROLE

Ore 09.00 – Cagliari, Strootman in dubbio – Kevin Strootman nella giornata di ieri ha svolto lavoro differenziato a causa di una botta alla coscia sinistra rimediata giovedì in allenamento. L’olandese è a rischio per la gara in programma domani contro il Genoa.

Ore 08.30 – Inter, i dubbi di Inzaghi – In vista di Sampdoria-Inter, Inzaghi potrebbe schierare Sensi con Dzeko. Lautaro e Correa sono però tornati in forma dalla Nazionale

Ore 08.00 – Spinazzola si racconta – Leonardo Spinazzola parla del recupero dall’infortunio e torna su Euro 2020: ecco le dichiarazioni dell’esterno della Roma al Corriere della Sera. LE SUE PAROLE