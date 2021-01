Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.00 – El Shaarawy Roma, visite mediche rinviate – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tampone effettuato sull’attaccante avrebbe ancora tracce di positività al virus. Per questo motivo le visite mediche, in programma oggi alle 9 a Villa Stuart, sarebbero state rinviate.

Ore 10.50 – Roma, due positività al COVID nel gruppo squadra – Sono state riscontrate due positività al Covid all’interno del gruppo squadra della Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non si tratterebbe di calciatori. La squadra, coe previsto dal protocollo, adesso andrà in bolla. Non è a rischio la gara contro lo Spezia

Ore 10.45 – Inter, grana Hakimi: Real Madrid inflessibile sulle rate – Cosa succede per Achraf Hakimi? Il Corriere dello Sport accende i riflettori sui rapporti tra Inter e Real Madrid. Come noto l’Inter avrebbe chiesto il rinvio della prima rata (10 milioni) per il cartellino del marocchino al 30 marzo. Il Real chiede delle garanzie che l’Inter ritiene di non dover dare. I DETTAGLI

Ore 10.40 – UFFICIALE Sturaro è un nuovo giocatore del Verona – «Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Genoa CFC – a titolo temporaneo sino al temine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del 27enne centrocampista Stefano Sturaro. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Stefano Sturaro, augurandogli una seconda parte di stagione in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra».

Ore 10.30 – Convocati Milan, subito Mandzukic e Tomori – Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la gara di oggi alle 18 contro l’Atalanta. Il tecnico chiama subito i nuovi arrivati, Mario Mandzukic e Tomori.

Ore 10.15 – Panchina Roma, la situazione – Come riporta Il Corriere dello Sport, il favorito sarebbe Max Allegri. L’ex Milan e Juve però non accetterebbe di prendere la squadra in corsa. In questo caso dunque potrebbe giocarsi le sue carte Walter Mazzarri che si metterebbe in gioco per sei mesi.

Ore 09.50 – Napoli, quando torna in campo Osimhen? – Dopo le visite di rito per valutare il decorso dall’infortunio, secondo Il Corriere dello Sport Gattuso potrebbe valutare di portarlo a Verona anche per il morale e poi convocarlo per lo Spezia in Coppa Italia, con la possibilità di vederlo in campo.

Ore 09.00 – Atalanta, tabù capolista da sfatare: contro il Milan per invertire la rotta – Come riporta La Gazzetta Dello Sport, l’Atalanta deve dunque invertire la rotta: nello scorso campionato non ha mai vinto contro la capolista di turno (Inter all’andata e Juve al ritorno) ma nemmeno perso, pareggiando sempre con grandi prestazioni e rammarico.

Ore 08.30 – Assemblea Lega Serie A, appuntamento il 27 gennaio – Come riporta l’ANSA, l’ordine del giorno recita: «l’approvazione del ‘Term Sheet’ Consorzio CVC-Advent-FSI e delibere conseguenti». Oggetto della discussione anche la suddivisione dei ricavi dai diritti tv.

Ore 08.00 – Dzeko Fonseca, è caos Roma: lite negli spogliatoi – Dzeko avrebbe attaccato Fonseca anche sulla gestione tecnica della gara e il tecnico avrebbe minacciato di togliergli la fascia. Dopo la mancata convocazione i compagni hanno provato a difendere Dzeko ma Fonseca è stato irremovibile con l’aiuto della società. Tra i più attivi Pellegrini che aveva chiesto il reintegro di Gombar e poi quello di Dzeko. A Fonseca la cosa non è piaciuta ma la dirigenza non gli ha dato mano libera come per Dzeko.