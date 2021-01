L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-3 contro lo Spezia. Queste le sue parole

VITTORIA – «E’ stato un momento emozionante. Era ingiusto non vincere questa partita, che abbiamo meritato di vincere. L’esultanza finale dimostra che siamo tutti insieme».

DZEKO – «Su questo ho parlato ieri e non voglio dire di più. Quello che è importante è quello che abbiamo fatto oggi, una grande vittoria di questa squadra».

GOL SUBITI – «È un errore di squadre e io sono il primo a sbagliare quando prendiamo un gol. Le circostanze in cui abbiamo preso gol oggi sono strane. Lo Spezia non aveva creato abbastanza occasioni per segnare tre gol».

BORJA MAYORAL – «Aveva giocato una buona partita anche in Coppa Italia e oggi si è ripetuto. Qui tutti sono titolare, lui sta in un buon momento e mi piace che oggi abbia fatto due gol».

VOCI ESONERO – «Sono solo concentrato sulla mia squadra. La Roma viene trattata in maniera differente, non sono io ad essere attaccato. Bisogna rispettare di più la Roma. Io non vedo e non sento».