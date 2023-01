Un Joakim niente Maehle sulla fascia: l’esterno che l’Atalanta aveva bisogno

L’esterno danese dell’Atalanta Joakim Maehle si può definire tanto continuo quanto consacrato con i colori nerazzurri

«Siete voi che giudicate Maehle, a me è sempre piaciuto». Queste sono state le parole di Gasperini alla domanda fatta nei confronti del danese dopo la vittoria contro la Sampdoria, e se per il mister di Grugliasco potrebbe sembrare scontato il grande impatto di Joakim con l’Atalanta, dall’altra la crescita del giocatore è assai sorprendente.

Statisticamente il ragazzo ha segnato consecutivamente contro Juventus e, appunto, Doria, ma è l’impronta all’interno del gioco che porta garanzie finalmente consacrate dopo annate troppo altalenanti. Ci è voluta tanta pazienza per aspettare la sua evoluzione (da esterno macchinoso a freccia quasi perfetta), ora è diventato quell’esterno che all’Atalanta effettivamente mancava per rendere il reparto solido: non si sta parlando di un giocatore in grado di replicare al 100% ciò che il suo “predecessore tedesco” aveva straordinariamente fatto tra goal e assist, ma sicuramente una pedina all’altezza degli standard nerazzurri.

Si passa dall’inizio stagionale sottotono e poi la svolta dalla gara di Empoli, sempre pronto a fare enormemente la differenza: avente quella continuità decisiva per la rincorsa all’Europa, con l’Atalanta più che mai intenzionata a blindarlo soprattutto a gennaio.