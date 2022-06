Ungheria, il c.t. Rossi: «Mancini non si può criticare. Solo Ancelotti poteva sostituirlo»

Il c.t. dell’Ungheria Rossi ha parlato di Mancini in vista del match di domani contro l’Italia

Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha elogiato il lavoro di Mancini sulla panchina dell’Italia.

MANCINI – «Capisco che ci sia delusione dopo l’eliminazione dalle qualificazioni mondiali ma a mente fredda non si può criticare Roberto. La sua decisione di restare è la soluzione migliore. Se se ne fosse andato solo uno come Ancelotti avrebbe potuto sostituirlo, ma Carlo ha altro da fare. Ci si dimentica troppo in fretta quanto di buono fatto dal Mancio, il calcio show, l’Euro vinto, la serie di successi di fila, i giovani lanciati».

GIOVANI – «I giovani per definizione sono il futuro, Robi ha sempre avuto l’occhio per i talenti. E sono convinto che Bernardeschi, Verratti, Spinazzola, Zaccagni stesso torneranno utili più avanti. Ha un buon serbatoio».