 Union SG Inter: live, tabellino e cronca del match di Champions
Union SG Inter 0-0 LIVE: Pio Esposito vicino al gol!

2 minuti ago

Sommer

Union SG Inter, sfida valevole 3^ giornata della Champions League 2025/2026: appuntamento alle 21:00 al Lotto Park! Segui il LIVE qui

L’Inter sarà ospite dell’Union Saint-Gilloise per la terza giornata di Champions League 2025/2026. Le due squadre in campo questa sera, martedì 21 ottobre alle ore 21 al Lotto Park. Una sfida che arriva in un momento cruciale per l’Inter d Cristian Chivu alla ricerca di un posto tra le prime otto per conquistare gli ottavi di finale ed evitare il passaggio dai play-off. Calcionews24 segui LIVE il match:

SEGUI IL LIVE DI UNION SG INTER SU INTERNEWS24.COM

FORMAZIONI UFFICIALI

UNION SG (4-3-3): 37 Scherpen; 25 Khalaili, 5 Mac Allister, 16 Burgess, 48 Leysen; 6 Van De Perre, 8 Zorgane, 4 Rasmussen; 10 Ait El Hadj, 12 David, 22 Niang, A disposizione: 1 Chambaere, 3 Barry, 11 Guilherme Smith, 13 Rodriguez, 17 Schoofs, 20 Giger, 23 Boufal, 26 Sykes, 27 Patris, 30 Florucz. Allenatore: David Hubert.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 94 Esposito. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco. Allenatore: Cristian Chivu.

