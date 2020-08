Vagnati: «Mercato? Non ci faremo prendere per il collo da altre società. Su Iago Falque…»

Davide Vagnati, direttore sportivo del Toro, ha parlato in conferenza stampa insieme a Ricardo Rodriguez

Davide Vagnati, direttore sportivo del Toro, ha parlato in conferenza stampa insieme a Ricardo Rodriguez. Le sue parole.

«E’ la mia prima presentazione di un nuovo giocatore del Toro, sono felice che questo primo trasferimento sia Ricardo: per quello che interpreto il mio ruolo, è un calciatore importante perché ha fatto due Mondiali, più di 90 partite al Milan, ha esperienza in campo europeo, ha giocato in Bundesliga. Ma soprattutto ha una consapevolezza del suo lavoro: devi essere prima uomo e avere dei requisiti, e Ricardo li sposa in pieno. Lo dico con il cuore, oltre a tante qualità umane ha grandi qualità tecniche. Sono contento di averlo messo subito a disposizione del mister. Non voglio dargli troppe responsabilità, ma gli ho detto che deve essere un grande esempio per i compagni. Lui è un esempio anche in allenamento, non molla mai».

TRATTATIVA RODRIGUEZ – «E’ un leader perché è un dato di fatto, un qualcosa di vissuto. E le esperienza passate ti portano ad essere un punto di riferimento per gli altri. Con esperienza e qualità umane può diventare un riferimento. Aveva una situazione al Milan borderline, potevamo parlarne e abbiamo deciso subito di puntare su di lui».

MERCATO – «Ci sono tante situazioni sul mercato, se il Toro decide di fare un investimento verrà fatto su un patrimonio della società, quindi su un giocatore con un’età non troppo avanzata. L’indirizzo è questo, poi vedremo come si evolverà il mercato».

IZZO BIGLIA E LINETTY – «Durante il mercato ci sono tante voci di acquisti e cessioni, dovremo essere bravi a prendere i giocatori giusti a 360 gradi per il nostro progetto tecnico».

IAGO FALQUE – «Il mister ama il calcio propositivo, sono le caratteristiche giuste di Iago. Deciderà il mister quale ruolo dare allo spagnolo».

MERCATO – «E’ una situazione diversa da quella solita, manca meno di un mese all’inizio ipotetico del campionato, e non escludo che per i contagi ci possa essere qualcosa di diverso. Vedremo anche le altre società che tempistiche avranno nel vendere o comprare. Il mister ha la forza nell’insegnare calcio, a differenza di tanti altri abbiamo già fatto un acquisto. Non abbiamo l’ansia, siamo convinti che la squadra sia buona e abbiamo ben chiaro di cosa vogliamo fare. E non ci faremo prendere per il collo da altre società».